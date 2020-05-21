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Мальчик угнал у отца Audi и разбился насмерть 

Вероника Полынина и ещё 1 24 минуты назад
Мальчик угнал у отца Audi и разбился насмерть
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью 16-летнего подростка, который попал в ДТП на угнанной у отца иномарке. Об этом сообщает РИА «Новости».
В прокуратуре рассказали, что в ночь на 20 мая 16-летний юноша самовольно сел за руль принадлежащего отцу автомобиля Audi. На дороге «Хабарово-Есаулово» машина перевернулась в кювет, подросток погиб на месте.
Как уточняет «Комсомольская правда», школьник взял ключи от машины, дождавшись, когда его родители лягут спать. На трассе подросток не справился с управлением, машина упала в кювет, перевернувшись несколько раз.
Ранее «Рамблер» писал, что в Воркуте 17-летний подросток на «Жигулях» устроил гонки с полицией. Юноша пытался уйти от преследования около часа. Остановить гонщика удалось местному жителю — он перегородил дорогу своим автомобилем.
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ДТП , Audi , Генпрокуратура РФ , Комсомольская правда
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