Мальчик угнал у отца Audi и разбился насмерть 

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с гибелью 16-летнего подростка, который попал в ДТП на угнанной у отца иномарке. Об этом сообщает РИА «Новости»

прокуратуре рассказали, что в ночь на 20 мая 16-летний юноша самовольно сел за руль принадлежащего отцу автомобиля Audi . На дороге «Хабарово-Есаулово» машина перевернулась в кювет, подросток погиб на месте.

Как уточняет «Комсомольская правда» , школьник взял ключи от машины, дождавшись, когда его родители лягут спать. На трассе подросток не справился с управлением, машина упала в кювет, перевернувшись несколько раз.

Ранее «Рамблер» писал, что в Воркуте 17-летний подросток на «Жигулях» устроил гонки с полицией. Юноша пытался уйти от преследования около часа. Остановить гонщика удалось местному жителю — он перегородил дорогу своим автомобилем.