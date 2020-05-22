В России отзывают взрывоопасные BMW

Компания BMW отзывает в России 61 седан 2-Series Gran Coupe серии F44. На автомобилях, выпущенных в феврале-марте 2020 года, были неправильно установлены подушки безопасности водителя. Ошибка при сборке может привести к некорректному срабатыванию подушки и стать причиной серьёзных травм в случае аварии.

Отзывная кампания затронет владельцев переднеприводных «двоек» в версии 218i. Росстандарт предупреждает, что бракованная подушка безопасности не способна выполнять защитную функцию при аварии; кроме того, дефект может усугубить травмы водителя, ведь при срабатывании выделяется горячий газ.

Официальные дилеры BMW оповестят обладателей неисправных машин по телефону или электронной почте. Водительский эйрбег на BMW 2-Series Gran Coupe из указанной партии заменят бесплатно. Список VIN-кодов машин, попадающих под отзывную кампанию, есть на сайте регулятора.

Российский офис BMW отзывает новые автомобили 2020 года выпуска второй раз за два дня. Ранее проблемы были выявлены на семействе купе, кабриолетов и седанов 8-Series и M8, а также кроссоверах X3/X4.