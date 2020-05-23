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Как перебороть страх после ДТП: советы психологов 

Car.ru 2 часа назад
Как перебороть страх после ДТП: советы психологов
Фото: Car.ru
Профессиональные психологи рассказали о том, как водителям справиться с последствиями ДТП и не бояться снова сесть за руль автомобиля.
Рассказать о такой проблеме было решено из-за того, что многие водители, попавшие в ДТП, боятся садиться за руль, так как не хотят снова подвергать свою жизнь опасности. Психологи говорят, что это вполне нормальный процесс организма, который хочет нас защитить. Но это чувство страха можно побороть.
Даже если авария случилась по вашей вине, никогда нельзя винить себя за неё и заниматься самоедством. Учиться на ошибках нужно, но не заставлять себя страдать из-за них. Психологи говорят, что лучше будет просто стараться не допускать подобных ситуаций.
Побороть этот страх можно с опытным инструктором автошколы или водителем, который поможет разобраться, что стало причиной аварии, почему она произошла и как этого избежать. Проговаривание проблемы помогает её побороть.
Также очень важно оградить себя от посторонней критики за случившееся. Высказывать её могут даже близкие люди, поэтому нужно попросить их не говорить на эту тему.
Пять главных действий, которые помогут вернуться к нормальному вождению заключаются в:
  • Отдыхе;
  • Позитивном настрое;
  • Анализе собственных ошибок (не самоедство!);
  • Повышению квалификации в автошколах;
  • Постоянной практике вождения.
Выполнение этих действий позволит в короткие сроки вернуться за руль автомобиля. Если это трудно сделать, можно посетить психолога и попробовать поговорить с ним.
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