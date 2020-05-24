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В Приморье подросток угнал машину отца и попал в аварию 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Подросток угнал машину отца и попал в аварию
Фото: News.ru
Тринадцатилетний подросток угнал автомобиль своего отца в Приморье и уехал кататься с друзьями. В результате он попал в ДТП, в котором пострадали четверо несовершеннолетних. Авария произошла на автодороге Дальнегорск — Краснореченский.
В районе 14-го километра водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги, — сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
В ДТП ушибы и ссадины получили трое подростков, одна девочка в возрасте шести лет была госпитализирована в медучреждение.
Ранее NEWS.ru писал, что в австралийском Перте 14-летний подросток угнал машину и врезался на ней в автомобиль Lamborghini, стоимость которого равна примерно 200 тысячам долларов.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Lamborghini , МВД , РИА Новости
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