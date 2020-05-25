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Автомобиль с тремя людьми упал в реку в Приморье 

Газета.Ru и ещё 10 5 часов назад
Автомобиль с семьей упал в реку в Приморье
Фото: РИА Новости
В Приморском крае упал в реку автомобиль, в котором находились четыре человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя управления регионального МВД.
По предварительной информации, в транспортном средстве была семья — двое взрослых и двое детей. Они ехали из поселка Кавалерово, где гостили у родственников, в Уссурийск.
"В районе 181 километра трассы "Осиновка-Рудная Пристань" автомобиль Toyota Caldina потерял управление и опрокинулся с проезжей части в реку "Уссури". При опрокидывании из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку, которая и сообщила о случившемся, проводится проверка", — рассказал представитель управления МВД по региону.
Он добавил, что со слов подростка, в автомобиле остались еще отчим, мать и маленькая сестра.
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ДТП , Toyota , Toyota Caldina , МВД
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