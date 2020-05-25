Автомобиль с семьей упал в реку в Приморье

В Приморском крае упал в реку автомобиль, в котором находились четыре человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя управления регионального МВД.

По предварительной информации, в транспортном средстве была семья — двое взрослых и двое детей. Они ехали из поселка Кавалерово, где гостили у родственников, в Уссурийск.

"В районе 181 километра трассы "Осиновка-Рудная Пристань" автомобиль Toyota Caldina потерял управление и опрокинулся с проезжей части в реку "Уссури". При опрокидывании из салона автомобиля выбросило 11-летнюю девочку, которая и сообщила о случившемся, проводится проверка", — рассказал представитель управления МВД по региону.

Он добавил, что со слов подростка, в автомобиле остались еще отчим, мать и маленькая сестра.