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Один человек погиб в результате столкновения грузовиков на МКАД 

Газета.Ru и ещё 4 5 часов назад
Человек погиб в аварии с грузовиком на МКАД
Фото: depositphotos.com
Один человек погиб и двое получили травмы в результате столкновения двух грузовиков на МКАД в районе Новорязанского шоссе, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы столичного управления ГИБДД.
"Сегодня в 15:56 на 10 км МКАД (внешняя сторона) произошло столкновение двух грузовых транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб", — сообщили в управлении.
В результате аварии движение на данном участке оказалось временно затруднено, так как один из грузовиков перевернулся. В настоящий момент помехи для транспорта устранены.
Причины аварии устанавливаются.
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ДТП , дтп, мкад , Авария на МКАД , ГИБДД , АГН "Москва"
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