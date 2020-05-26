Пьяный водитель сбил инспектора ДПС

Водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на инспектора ДПС в Казани, в результате аварии полицейский с тяжелыми травмами госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Липатова.

"Водитель автомобиля "УАЗ" совершил наезд на инспектора ДПС и скрылся. Сотрудник ГИБДД с тяжелыми травмами госпитализирован. Автомобиль злоумышленника преследовали в течение 10 минут, он был блокирован и задержан. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал активное сопротивление стражам порядка. В связи с этим к нему была применена физическая сила и специальные средства "наручники", — сообщает пресс-служба татарстанской полиции.

Ведомство информирует, что задержанным оказался житель Новошешминского района республики 1987 года рождения. В отношении него составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за отсутствие водительских прав, за выезд на встречную полосу движения, за опасное вождение, за проезд на запрещающий сигнал светофора, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за невыполнение требования об остановке транспортного средства и за отсутствие страховки.