Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянин на машине сбил двух полицейских на посту 

Lenta.ru 6 часов назад
Россиянин сбил двух полицейских на посту
Фото: РИА Новости
В Республике Северная Осетия-Алания автомобиль сбил на посту двух полицейских. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает региональное управление МВД.
По данным правоохранительных органов, в ночь на 25 мая водитель легковушки не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, после чего автомобиль снесло на обочину. В результате два сотрудника полиции получили телесные повреждения. Обоих доставили в медучреждение. Выяснилось, что 37-летний россиянин, находившийся за рулем, является уроженцем республики Ингушетия. Он ехал на машине в состоянии алкогольного опьянения.
Подозреваемый был задержан, полиция привлекла его к административной ответственности по статье 12.8 КоАп РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»).
23 октября 2019 года сообщалось, что в Москве водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги. Ехавший по Погорельскому переулку водитель отвлекся на телефон и не смотрел на дорогу.
Видео дня. Каршеринг заработает в Москве с 25 мая
Последние новости
ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны ВОЗ предрекла миру резкий пик коронавируса вместо второй волны Собянин объявил о новом смягчении ограничений в Москве Собянин объявил о новом смягчении ограничений в Москве Байден покинул подвал, помолчал и возобновил борьбу за президентство Байден покинул подвал, помолчал и возобновил борьбу за президентство
Комментарии 2
ДТП , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невостребованные автомобили Toyota свозят на стадионы
Невостребованные автомобили Toyota свозят на стадионы
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Названы лучшие бюджетные кроссоверы
Названы лучшие бюджетные кроссоверы
Названа пятерка самых «мужских» внедорожников
Названа пятерка самых «мужских» внедорожников
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение