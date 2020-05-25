Россиянин сбил двух полицейских на посту

В Республике Северная Осетия-Алания автомобиль сбил на посту двух полицейских. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает региональное управление МВД

По данным правоохранительных органов, в ночь на 25 мая водитель легковушки не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, после чего автомобиль снесло на обочину. В результате два сотрудника полиции получили телесные повреждения. Обоих доставили в медучреждение. Выяснилось, что 37-летний россиянин, находившийся за рулем, является уроженцем республики Ингушетия. Он ехал на машине в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый был задержан, полиция привлекла его к административной ответственности по статье 12.8 КоАп РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

23 октября 2019 года сообщалось, что в Москве водитель автомобиля-погрузчика сбил двух сотрудниц полиции на обочине дороги. Ехавший по Погорельскому переулку водитель отвлекся на телефон и не смотрел на дорогу.