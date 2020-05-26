Один человек погиб в аварии в Нагорном районе 

В столичном районе Нагорный произошло ДТП. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, легковой автомобиль влетел в опору моста.
По информации пресс-службы столичного управления ГИБДД, в результате аварии погиб один человек.
"По уточненным данным, два человека пострадали, один погиб", — сообщили в пресс-службе Агентству "Москва".
Там добавили, что инцидент произошел в районе дома номер 5 по Нагорному проезду.
По предварительной информации, причиной ДТП стала потеря управления водителем машины.
Ранее автомобиль врезался в дерево в столичном районе Бирюлево Восточное. В результате инцидента пострадал водитель машины.