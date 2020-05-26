Полиция ищет водителя, записавшего на видео свои 323 км/ч 

Стражи правопорядка английского графства Сассекс разыскивают владельца спортуниверсала Audi RS 6 Avant, который превысил на дорогах общего пользования все мыслимые и немыслимые лимиты скорости, а затем еще и похвастался видеороликом в интернете.

Российские любители прокатиться с ветерком и выложить в интернет видеоролик как они "шагают двадцать пять" по шоссе с ограничением 110 км/ч, вероятно, не догадываются о том, что в некоторых европейских странах подобные онборды привлекают к себе повышенное внимание полиции. Так произошло в случае с захватывающим видеороликом, опубликованным на YouTube-канале Spotted UK.

На практически пустом шоссе — очевидно дело происходит во время действующего на территории страны карантина — водитель Audi выжимает 323 км/ч. Вид лежащей стрелки спидометра и цифровом табло, высвечивающем 201 миль/ч (323 км/ч) не на шутку встревожило стражей правопорядка. Теперь они пытаются установить личность водителя и привлечь его к ответственности.

"Запись исследует команда специалистов. Она проведет полное расследование с целью идентифицировать водителя и призвать его к ответу", — говорит главный инспектор полиции графства Суррей и Сассекс Майкл Ходдер.

По его словам, записанные на видео мгновения — один из самых ужасающих примеров опасного и безответственного вождения, которые полицейские Сассекса только видели.