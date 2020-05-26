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Ferrari 488 GTB разбили в жестком ДТП с автобусом 

Авторамблер 1 час назад
Ferrari 488 GTB разбили в жестком ДТП с автобусом
Фото: Авторамблер
Суперкар оказался полностью разрушен после столкновения с автобусом в Лондоне.
На видео, снятом 24 мая на месте событий, видно, что Ferrari буквально лишился передней части, при этом смятый капот чудом остался на месте.
По данным британских СМИ, за рулем в момент аварии был 23-летний местный рэппер Swarmz. По неизвестной причине он на скорости въехал в двухэтажный автобус в Вестминстере. Газета The Sun сообщила, что в ДТП обошлось без пострадавших.
Все подушки безопасности, установленные на 488 GTB, раскрылись. Задняя часть автомобиля, где расположен двигатель, осталась цела — это значит, что 3,9-литровый "твин-турбо" V8 сможет "переехать" на другой автомобиль.
Что касается автобуса, то удар заметно погнул его корпус, "подвинув" ряд сидений. Были ли в автобусе пассажиры в момент столкновения, неизвестно.
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ДТП , Ferrari , Ferrari 488
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