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На Ставрополье один человек погиб в ДТП 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
ДТП на Ставрополье закончилось трагедией
Фото: РИА Новости
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с двумя легковушками в Ставропольском крае, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В пятницу в 15.15 в дежурную смену поступило сообщение о ДТП в Красногвардейском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, пострадало 5 человек, детей нет", — сказано в сообщении.
Отмечается, что госпитализировано в больницу Красногвардейского района 4 человека, один человек от госпитализации отказался.
На месте работают все экстренные службы, проводятся оперативные мероприятия, дорога не перекрывалась, подчеркнули в ГУ МЧС.
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ДТП , МЧС
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