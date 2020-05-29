ДТП на Ставрополье закончилось трагедией

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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с двумя легковушками в Ставропольском крае, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В пятницу в 15.15 в дежурную смену поступило сообщение о ДТП в Красногвардейском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, пострадало 5 человек, детей нет", — сказано в сообщении.

Отмечается, что госпитализировано в больницу Красногвардейского района 4 человека, один человек от госпитализации отказался.

На месте работают все экстренные службы, проводятся оперативные мероприятия, дорога не перекрывалась, подчеркнули в ГУ МЧС.