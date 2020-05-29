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Прапорщик ФСБ сбила врача на пешеходном переходе 

Lenta.ru 1 час назад
Прапорщик ФСБ сбила врача на пешеходном переходе
Фото: 74.ru
В Челябинске 41-летняя сотрудница регионального УФСБ, находящаяся в звании прапорщика, сбила на пешеходном переходе врача. Об этом в пятницу, 29 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его данным, 29 мая женщина, ехавшая на автомобиле Subaru Forester, при попытке совершить обгон выехала на встречную полосу и сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 32-летнего мужчину, который был экстренно доставлен в ближайшую больницу. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. У пострадавшего черепно-мозговая травма и подозрение на перелом позвоночника.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что женщина является военнослужащей. Материалы по факту аварии переданы в 308-й военный следственный отдел Следственного комитета России.
20 мая сообщалось, что в Троицке Челябинской области экипаж ГИБДД сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
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ДТП , Subaru , Subaru Forester , ФСБ , СКР , ГИБДД , МВД , Lenta.ru
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