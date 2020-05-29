Прапорщик ФСБ сбила врача на «зебре» 

Сотрудница челябинского управления ФСБ сбила врача на пешеходном переходе. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, пишет «Лента.ру».
41-летняя сотрудница ФСБ ехала на автомобиле Subaru Forester и при попытке совершить обгон выехала на встречную полосу, где сбила 32-летнего мужчину, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма и подозрение на перелом позвоночника.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Челябинской области экипаж ГИБДД, преследуя нарушителя, сбил переходившую проезжую часть на зеленый сигнал светофора 21-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.