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Прапорщик ФСБ сбила врача на «зебре» 

Вероника Полынина 3 часа назад
Прапорщик ФСБ сбила врача на «зебре»
Фото: 74.ru
Сотрудница челябинского управления ФСБ сбила врача на пешеходном переходе. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, пишет «Лента.ру».
41-летняя сотрудница ФСБ ехала на автомобиле Subaru Forester и при попытке совершить обгон выехала на встречную полосу, где сбила 32-летнего мужчину, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма и подозрение на перелом позвоночника.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Челябинской области экипаж ГИБДД, преследуя нарушителя, сбил переходившую проезжую часть на зеленый сигнал светофора 21-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.
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ДТП , Subaru , Subaru Forester , ФСБ , ГИБДД , Lenta.ru
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