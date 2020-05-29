Прапорщик ФСБ сбила врача на «зебре» 

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Сотрудница челябинского управления ФСБ сбила врача на пешеходном переходе. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, пишет «Лента.ру»

41-летняя сотрудница ФСБ ехала на автомобиле Subaru Forester и при попытке совершить обгон выехала на встречную полосу, где сбила 32-летнего мужчину, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма и подозрение на перелом позвоночника.