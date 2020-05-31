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Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком под Саратовом 

News.ru и ещё 2 6 часов назад
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В ночь с 30 на 31 мая на 278-м километре федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погибли три человека.
Автомобиль «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и там столкнулся с грузовиком МАЗ с полуприцепом, — передаёт «Интерфакс» сообщение источника в УГИБДД.
Отмечается, что погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, ещё одна пассажирка была госпитализирована.
В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.
Как ранее писал NEWS.ru, три автомобиля такси столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Трое человек получили разной степени ранения. Они госпитализированы. Отмечается, что на месте аварии работают медицинские сотрудники и Госавтоинспекция. Выясняются обстоятельства ДТП.
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ДТП , Lada Granta , Lada , ГИБДД , Интерфакс
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