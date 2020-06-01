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В США черепаха врезалась в лобовое стекло автомобиля и застряла в нем 

Motor.ru 7 часов назад
Как черепаха влетела в лобовое стекло автомобиля
Фото: Motor.ru
В штате Джорджия, США, произошла необычная авария. Местная жительница Латония Ларк ехала за рулем своего Hyundai вместе с братом Кевином, когда в лобовое стекло автомобиля неожиданно влетела живая черепаха.
В первые мгновения женщине показалось, что в лобовое стекло Hyundai попал кирпич. И только остановившись, она поняла, что повреждение автомобилю нанесла крупная морская черепаха, которая после столкновения застряла в стекле напротив пассажира, осыпав его многочисленными осколками.
В результате аварии Кевина доставили в больницу, где врачи извлекли застрявшие осколки стекла и обработали порезы. Сама Латония не пострадала и отделалась легким испугом. Однако если бы женщине не удалось вовремя сориентироваться и сбросить скорость, пресмыкающееся могло бы полностью влетель в салон и нанести больший урон.
Черепаха спровоцировала аварию, попав под колеса другого автомобиля. В результате случайного наезда она отскочила и на большой скорости влетела в стекло Hyundai. В результате инцидента животное направили в ветеринарную клинику, но оно скончалось от полученных травм.
В конце прошлого года в лобовое стекло жительницы США внезапно «прилетел» сом, которого выронила птица, пролетевшая над автомобилем. В результате аварии женщина не пострадала, однако стекло Lexus RX пришлось заменить.
А днем позже рыба стала причиной еще одной серьезной аварии. Женщина купила живого карпа и везла его на пассажирском сидении Skoda Felicia. Однако рыба смогла выпрыгнуть из целлофанового пакета прямо на колени к водителю, в результате чего она потеряла управление и врезалась в бетонный столб.
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Комментарии
ДТП , Hyundai , Skoda Felicia , Lexus RX , Lexus , Skoda
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