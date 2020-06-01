Как черепаха влетела в лобовое стекло автомобиля

В штате Джорджия, США, произошла необычная авария. Местная жительница Латония Ларк ехала за рулем своего Hyundai вместе с братом Кевином, когда в лобовое стекло автомобиля неожиданно влетела живая черепаха.

В первые мгновения женщине показалось, что в лобовое стекло Hyundai попал кирпич. И только остановившись, она поняла, что повреждение автомобилю нанесла крупная морская черепаха, которая после столкновения застряла в стекле напротив пассажира, осыпав его многочисленными осколками.

В результате аварии Кевина доставили в больницу, где врачи извлекли застрявшие осколки стекла и обработали порезы. Сама Латония не пострадала и отделалась легким испугом. Однако если бы женщине не удалось вовремя сориентироваться и сбросить скорость, пресмыкающееся могло бы полностью влетель в салон и нанести больший урон.

Черепаха спровоцировала аварию, попав под колеса другого автомобиля. В результате случайного наезда она отскочила и на большой скорости влетела в стекло Hyundai. В результате инцидента животное направили в ветеринарную клинику, но оно скончалось от полученных травм.

В конце прошлого года в лобовое стекло жительницы США внезапно «прилетел» сом, которого выронила птица, пролетевшая над автомобилем. В результате аварии женщина не пострадала, однако стекло Lexus RX пришлось заменить.