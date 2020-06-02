Чем меньше, тем хуже: каковы шансы погибнуть в аварии

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) обнародовал исследование о зависимости между размером автомобиля и его уровнем пассивной безопасности в случае ДТП.

Согласно его результатам, у водителей и пассажиров маленьких автомобилей самые высокие шансы погибнуть в аварии. По данным организации, 15 из 20 моделей 2017 модельного года с самым высоким уровнем смертности относятся к компактному или субкомпактному сегменту. В ходе исследования было установлено, что уровень смертности в миниавтомобилях составляет 82 погибших на миллион зарегистрированных автомобилей.