Чем меньше, тем хуже: каковы шансы погибнуть в аварии

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) обнародовал исследование о зависимости между размером автомобиля и его уровнем пассивной безопасности в случае ДТП.
Согласно его результатам, у водителей и пассажиров маленьких автомобилей самые высокие шансы погибнуть в аварии. По данным организации, 15 из 20 моделей 2017 модельного года с самым высоким уровнем смертности относятся к компактному или субкомпактному сегменту. В ходе исследования было установлено, что уровень смертности в миниавтомобилях составляет 82 погибших на миллион зарегистрированных автомобилей.
Разумеется, подобное не относится к абсолютно всем компактам и субкомпактам. Например, у Volkswagen Golf нулевой уровень смертности, в то время как Ford Fiesta показал худший результат — 141 погибших. Следом идет Hyundai Accent (116 погибших), Chevrolet Sonic (98 погибших) и Nissan Versa Note (96 погибших). Интересно, что в антирейтинг попал и Ford Mustang GT, относящийся к среднеразмерному сегменту, с результатом в 81 погибших.
Противоположностью компактных легковушек ожидаемо выступают полноразмерные SUV и не только они. Интересно, что перечень безопасных автомобилей по версии организации довольно разнообразный. Первое место занял рамный GMC Yukon, следом идет большой кроссовер Infiniti QX60 в переднеприводной модификации, а далее — Range Rover Evoque. Здесь также присутствует Lexus NX, Porsche Cayenne, Volkswagen Golf и Subaru Outback.