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Чем меньше, тем хуже: названы автомобили с большим риском смертности 

Авторамблер 4 часа назад
Чем меньше, тем хуже: каковы шансы погибнуть в аварии
Фото: Авторамблер
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) обнародовал исследование о зависимости между размером автомобиля и его уровнем пассивной безопасности в случае ДТП.
Согласно его результатам, у водителей и пассажиров маленьких автомобилей самые высокие шансы погибнуть в аварии. По данным организации, 15 из 20 моделей 2017 модельного года с самым высоким уровнем смертности относятся к компактному или субкомпактному сегменту. В ходе исследования было установлено, что уровень смертности в миниавтомобилях составляет 82 погибших на миллион зарегистрированных автомобилей.
Разумеется, подобное не относится к абсолютно всем компактам и субкомпактам. Например, у Volkswagen Golf нулевой уровень смертности, в то время как Ford Fiesta показал худший результат — 141 погибших. Следом идет Hyundai Accent (116 погибших), Chevrolet Sonic (98 погибших) и Nissan Versa Note (96 погибших). Интересно, что в антирейтинг попал и Ford Mustang GT, относящийся к среднеразмерному сегменту, с результатом в 81 погибших.
Противоположностью компактных легковушек ожидаемо выступают полноразмерные SUV и не только они. Интересно, что перечень безопасных автомобилей по версии организации довольно разнообразный. Первое место занял рамный GMC Yukon, следом идет большой кроссовер Infiniti QX60 в переднеприводной модификации, а далее — Range Rover Evoque. Здесь также присутствует Lexus NX, Porsche Cayenne, Volkswagen Golf и Subaru Outback.
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Комментарии
ДТП , Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Ford Mustang , Volkswagen Golf , Subaru , Chevrolet , Subaru Outback , Lexus , Hyundai Accent , Lexus NX , Chevrolet Sonic , Volkswagen , Rover , Infiniti QX60 , Porsche Cayenne , Ford Fiesta , GMC Yukon , Porsche , Land Rover , Nissan Versa , Ford
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