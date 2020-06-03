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В Хакасии полицейский сбил двух детей, выбежавших на дорогу 

РИА Новости и ещё 7 6 часов назад
Полицейский сбил выбежавших на дорогу детей
Фото: ТАСС
МВД Хакасии проводит служебную проверку в отношении своего сотрудника, подозреваемого в ДТП с наездом на двух сестер 5 и 7 лет, сообщает республиканский главк МВД.
По его данным, инцидент произошел во вторник вечером в аале (деревне) Райков Усть-Абаканского района.
"Водитель ВАЗ-21140, двигаясь по центральной улице населенного пункта, допустил наезд на двух несовершеннолетних пяти и семи лет, внезапно выбежавших на дорогу из-за стоящего на обочине автомобиля. Пострадавшие госпитализированы в республиканскую больницу. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что автомобилем управлял сотрудник органов внутренних дел", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало, что в момент аварии сотрудник полиции был трезв. Глава МВД Хакасии назначил служебную проверку.
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