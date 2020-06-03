На Садовом кольце в Москве произошло массовое ДТП, столкнулись пять машин. Видео происшествия появилось в телеграм-канале «Подъем».

Авария произошла на пересечении Садового кольца с Малой Дмитровкой. Водитель автомобиля Geely на большой скорости влетел в поток машин.

В результате ДТП пострадали три человека, один из них госпитализирован. По информации телеграм-канала Life Shot, один из пострадавших получил перелом плеча, другой — перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника, третий — ушиб носа.