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В Москве столкнулись пять машин 

Вероника Полынина 1 час назад
На Садовом кольце в Москве произошло массовое ДТП, столкнулись пять машин. Видео происшествия появилось в телеграм-канале «Подъем».
Авария произошла на пересечении Садового кольца с Малой Дмитровкой. Водитель автомобиля Geely на большой скорости влетел в поток машин.
В результате ДТП пострадали три человека, один из них госпитализирован. По информации телеграм-канала Life Shot, один из пострадавших получил перелом плеча, другой — перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника, третий — ушиб носа.
Движение на Садовом кольце затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.
ДТП , Видео , Geely , ГИБДД
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