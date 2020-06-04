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В Москве назвали главную причину аварий во время пандемии 

Авторамблер и ещё 4 2 часа назад
В Москве назвали главную причину аварий во время пандемии
Фото: АГН "Москва" / Денис Воронин
Несмотря на значительное снижение количества ДТП из-за введенных ограничений, число погибших в авариях в апреле выросло.
По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), за апрель в столице произошло почти в три раза меньше аварий, чем за тот же месяц 2019 года. За прошлый месяц в Москве зафиксировали 220 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 25 человек, еще 239 получили травмы.
Общая плотность трафика во время пандемии снизилась, однако из-за свободных улиц водители стали чаще превышать скорость. Именно превышение скоростного режима стало главной причиной возникновения аварийных ситуаций.
"Пустые улицы провоцируют нарушения", — отмечено в Twitter ЦОДД.
В других странах замечена похожая тенденция. В ООН заявили, что смертельных аварий на дорогах в ряде стран стало меньше на 50-60% благодаря режиму самоизоляции.
Однако не во всех странах смертность снижается пропорционально уменьшению количества машин на дорогах из-за участившихся нарушений скоростного режима. К примеру, во Франции, она упала только на 40%, в то время как трафик сократился намного сильнее. В британском Манчестере число случаев превышения скорости возросло на 57%.
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ДТП , ООН
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