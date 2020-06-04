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Преступник похитил из автосалона родстер, доработанный тюнинг-ателье Alpina 

Motor.ru и ещё 2 2 часа назад
Угонщик разбил редкий BMW Z8 за полмиллиона долларов
Фото: © Jacob Zone TV
В Калифорнии из автосалона угнали редкий подержанный BMW Z8 от Alpina, однако похититель не смог далеко уехать: он не справился с управлением и врезался в столб. Автомобиль стоимостью 499 тысяч долларов (34,1 миллиона рублей по нынешнему курсу) получил серьезные повреждения.
В аварии участвовала одна из 555 существующих Alpina Roadster V8 2003 года выпуска, укомплектованная мотором V8 объёмом 4,8 литра мощностью 381 лошадиная сила. Судя по фотографии с места происшествия, опубликованной Jacob Zone TV, удар пришелся на правый борт автомобиля: повреждены передний бампер, оптика и капот, при этом лобовое стекло уцелело. Дилер пока не оценил ущерб, однако, скорее всего, восстановление машины окажется очень дорогим.
На фоне гражданских протестов, начавшихся после смерти афро­американца Джорджа Флойда и охвативших практически все штаты США, в крупных городах орудуют мародёры. Они грабят и громят не только магазины, но и дилерские центры. Например, в калифорнийском Окленде преступники проникли в шоурум Mercedes-Benz, разгромили его, разрисовали из баллончика выставленные автомобили, а потом сожгли суперкар Mercedes-AMG GT Coupe стоимостью 150 тысяч долларов (10,3 миллиона рублей).
Пострадал и дилерский центр Honda: мародёры разбили витрину, угнали новый кроссовер CR-V за 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей) и похитили офисную технику. А в автосалон Chrysler Dodge Jeep ворвалась целая банда преступников — они угнали 50 спорткаров Dodge Challenger Hellcat стоимостью минимум 100 тысяч долларов каждый (примерно семь миллионов рублей), попутно повредив другие выставочные автомобили.
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Комментарии
ДТП , Jeep , BMW Z8 , BMW , Dodge Challenger , Dodge , Honda , Alpina Roadster V8 , Chrysler , Alpina , Mercedes-Benz
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