Угонщик разбил редкий BMW Z8 за полмиллиона долларов

В Калифорнии из автосалона угнали редкий подержанный BMW Z8 от Alpina, однако похититель не смог далеко уехать: он не справился с управлением и врезался в столб. Автомобиль стоимостью 499 тысяч долларов (34,1 миллиона рублей по нынешнему курсу) получил серьезные повреждения.
В аварии участвовала одна из 555 существующих Alpina Roadster V8 2003 года выпуска, укомплектованная мотором V8 объёмом 4,8 литра мощностью 381 лошадиная сила. Судя по фотографии с места происшествия, опубликованной Jacob Zone TV, удар пришелся на правый борт автомобиля: повреждены передний бампер, оптика и капот, при этом лобовое стекло уцелело. Дилер пока не оценил ущерб, однако, скорее всего, восстановление машины окажется очень дорогим.
На фоне гражданских протестов, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда и охвативших практически все штаты США, в крупных городах орудуют мародёры. Они грабят и громят не только магазины, но и дилерские центры. Например, в калифорнийском Окленде преступники проникли в шоурум Mercedes-Benz, разгромили его, разрисовали из баллончика выставленные автомобили, а потом сожгли суперкар Mercedes-AMG GT Coupe стоимостью 150 тысяч долларов (10,3 миллиона рублей).
Пострадал и дилерский центр Honda: мародёры разбили витрину, угнали новый кроссовер CR-V за 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей) и похитили офисную технику. А в автосалон Chrysler Dodge Jeep ворвалась целая банда преступников — они угнали 50 спорткаров Dodge Challenger Hellcat стоимостью минимум 100 тысяч долларов каждый (примерно семь миллионов рублей), попутно повредив другие выставочные автомобили.