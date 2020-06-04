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Нетрезвый водитель сбил четырёх человек в Иваново 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Нетрезвый водитель сбил четырёх человек в Иваново
Фото: News.ru
В Иваново водитель с признаками алкогольного опьянения сбил на тротуаре мужчину, женщину с грудным ребёнком в коляске и семилетнюю девочку.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления МВД по Ивановской области. ДТП произошло на Кохомском шоссе. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 вылетел на тротуар, не справившись с управлением, после чего сбил четырёх человек.
Женщина и семилетняя девочка госпитализированы. Находившийся в коляске ребёнок серьёзно не пострадал, мужчине медики оказали помощь на месте. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. О том, был ли задержан водитель, собеседник агентства не упомянул.
Ранее в Подмосковье суд отправил под арест экс-полицейского, насмерть сбившего мужчину, передавал NEWS.ru.
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ДТП , МВД , ИТАР-ТАСС
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