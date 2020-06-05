Кто заплатит за раздавленные деревьями автомобили

Верховный суд РФ решил разъяснить, кто обязан платить за раздавленный в результате падения дерева автомобиль.

Рассказать о подобном было решено из-за того, что в России очень часто случаются сильные ветра, дожди или снегопады, в результате которых деревья падают на припаркованные рядом машины. Довольно часто в этом могут быть виновны коммунальные службы, которые вовремя не уследили за наличием хрупких насаждений.

Однако доказать их вину, особенно в случае сложных погодных условий, очень сложно. Часто коммунальщики будут отрицать свою причастность к происшествию, так как произошёл форс-мажор в виде бури.

Но у водителей есть надежда, так как, если служба ЖКХ вообще отказывается разговаривать с пострадавшим водителем, можно смело обращаться в суд и требовать у них компенсацию. Но она обязательно будет оспариваться.

Тут на помощь приходит документ МЧС №329, в котором разъясняются ситуации, связанные с опасными метеорологическими явлениями. К примеру, опасные порывы ветра начинаются от 15 м/с.

Если водитель сможет доказать в суде, что ветер был слишком большой силы, а ЖКХ, отвечающее за территорию, не обслуживало сухие и гнилые деревья, то коммунальщики будут обязаны выплатить компенсацию.