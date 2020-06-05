Водитель спас уплывший от него Volkswagen Golf 

В социальных сетях опубликовали видео, снятое в британском городе Уитстабл, в котором мужчина припарковавший свой Volkswagen Golf слишком близко к воде, был вынужден его спасать, поскольку в результате прилива автомобиль начало уносить в море.

Водитель припарковался очень близко к воде для того, чтобы выгрузить свой гидроцикл. Он успел его достать и надеть спасательный жилет, однако в этот момент сильная волна подхватила хэтчбек. Автомобиль уплыл на несколько метров в море и начал тонуть.

Владелец сразу бросился спасать свой Golf. Он сумел доплыть до машины и удерживал ее, ожидая подмоги. На помощь «утопающему» пришел водитель пикапа Nissan Navara, который прицепил к Гольфу трос и вытащил автомобиль на сушу. Вся операция по спасению Фольксвагена заняла около 15 минут. Но не смотря на столь короткое время, автомобиль успел практически полностью уйти под воду. Вероятно, теперь владельцу немецкого хэтчбека предстоит дорогостоящий ремонт.

В январе прошлого года в Техасе произошел курьезный инцидент, главным действующим лицом которого стала собака. Далматинец по кличке Боди во время спуска на воду лодки, запрыгнул на водительское сидения дома на колесах и случайно включил задний ход, в результате чего автодом наполовину ушел под воду.