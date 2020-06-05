Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель спас уплывший от него Volkswagen Golf 

Motor.ru 5 часов назад
Водитель спас уплывший от него Volkswagen Golf
Фото: Motor.ru
В социальных сетях опубликовали видео, снятое в британском городе Уитстабл, в котором мужчина припарковавший свой Volkswagen Golf слишком близко к воде, был вынужден его спасать, поскольку в результате прилива автомобиль начало уносить в море.
Водитель припарковался очень близко к воде для того, чтобы выгрузить свой гидроцикл. Он успел его достать и надеть спасательный жилет, однако в этот момент сильная волна подхватила хэтчбек. Автомобиль уплыл на несколько метров в море и начал тонуть.
Владелец сразу бросился спасать свой Golf. Он сумел доплыть до машины и удерживал ее, ожидая подмоги. На помощь «утопающему» пришел водитель пикапа Nissan Navara, который прицепил к Гольфу трос и вытащил автомобиль на сушу. Вся операция по спасению Фольксвагена заняла около 15 минут. Но не смотря на столь короткое время, автомобиль успел практически полностью уйти под воду. Вероятно, теперь владельцу немецкого хэтчбека предстоит дорогостоящий ремонт.
В январе прошлого года в Техасе произошел курьезный инцидент, главным действующим лицом которого стала собака. Далматинец по кличке Боди во время спуска на воду лодки, запрыгнул на водительское сидения дома на колесах и случайно включил задний ход, в результате чего автодом наполовину ушел под воду.
Видео дня. Как обезопасить себя при покупке автомобиля
Motor.ru: последние новости
Угонщик разбил редкий BMW Z8 за 34 миллиона рублей Угонщик разбил редкий BMW Z8 за 34 миллиона рублей В США черепаха врезелась в лобовое стекло автомобиля и застряла в нем В США черепаха врезелась в лобовое стекло автомобиля и застряла в нем Опубликован список доработок обновленного Lada Largus Опубликован список доработок обновленного Lada Largus
Комментарии
ДТП , Nissan , Volkswagen Golf , Nissan Navara , Volkswagen , VolksWagen
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГАЗ планирует выпускать новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8
ГАЗ планирует выпускать новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8
Доказано — неубиваемые: 10 самых надежных авто
Доказано — неубиваемые: 10 самых надежных авто
Составлен список самых ненадежных коробок передач
Составлен список самых ненадежных коробок передач
Где не рекомендуется использовать WD-40
Где не рекомендуется использовать WD-40
В России предложили ввести новый штраф в 50 тысяч рублей
В России предложили ввести новый штраф в 50 тысяч рублей
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение