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В Хабаровске отец с ребенком погибли при наезде автомобиля на остановку 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Иномарка насмерть сбила отца с ребенком на остановке
Фото: РИА Новости
Мужчина с трехлетним сыном погибли в Хабаровске, после того как автомобиль врезался в остановку и перевернулся, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Хабаровскому краю.
Авария произошла вечером в субботу возле регулируемого перекрестка в районе улицы лейтенанта Орлова и Облачного переулка.
"Водитель автомобиля Toyota Premio не выдержал боковой интервал слева и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Axio, двигавшемся в попутном направлении, после чего Toyota Premio продолжила неконтролируемое движение и проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора. После этого автомобиль наехал на дорожное ограждение, опрокинулся и наехал на двух пешеходов на остановке. Трехлетний мальчик погиб на месте, а его 41-летний отец позже скончался в больнице", — сообщил собеседник.
Он уточнил, что водитель Toyota Premio был в нетрезвом состоянии, это подтверждено тестами. В течение суток по факту ДТП с гибелью людей должно быть возбуждено дело.
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Комментарии
ДТП , Toyota , Toyota Corolla Axio , Toyota Premio , Toyota Corolla , ГИБДД , РИА Новости
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