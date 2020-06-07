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Иномарка насмерть сбила отца и сына на остановке в Хабаровске 

News.ru 1 час назад
Иномарка насмерть сбила отца и сына на остановке в Хабаровске
Фото: News.ru
Отец и трёхлетний сын погибли на остановке общественного транспорта. в которую врезалась иномарка Toyota Premio. Водитель автомобиля был пьян, что доказано результатами экспертизы.
Авария произошла у перекрёстка улицы Лейтенанта Орлова и Облачного переулка. Водитель Toyota Premio допустил боковое столкновение с Toyota Corolla Axio, после чего промчался по перекрёстку на красный свет светофора, сообщает РИА Новости.
После этого иномарка врезалась в дорожное ограждение, перевернулась и влетела на остановку, где сбила двух человек. Трёхлетний мальчик погиб на месте, его 41-летний отец позже умер в больнице.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оперуполномоченный ОМВД по Егорьевскому району сбил пешехода и уехал с места происшествия. Инцидент произошёл днём 3 июня на Касимовском шоссе.
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ДТП , Бортжурнал , Toyota , Toyota Corolla Axio , Toyota Premio , Toyota Corolla , РИА Новости
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