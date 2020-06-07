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Водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу кабриолету.

В Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и Введенской улицы. От полученных травм скончался один человек.

Кабриолет Ferrari California и такси Volkswagen Polo столкнулись около 16:30. Polo при повороте налево не уступил дорогу мчащемуся на большой скорости кабриолету.

В результате аварии водитель такси, мужчина 65 лет, скончался, сообщает 78.ru. Водитель Ferrari получил травмы средней тяжести, а его пассажирка — легкие. По факту ДТП проводится проверка.