Водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу кабриолету.
В Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и Введенской улицы. От полученных травм скончался один человек.
Кабриолет Ferrari California и такси Volkswagen Polo столкнулись около 16:30. Polo при повороте налево не уступил дорогу мчащемуся на большой скорости кабриолету.
В результате аварии водитель такси, мужчина 65 лет, скончался, сообщает 78.ru. Водитель Ferrari получил травмы средней тяжести, а его пассажирка — легкие. По факту ДТП проводится проверка.