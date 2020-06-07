Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Швеции протестующие напали на продюсера Ruptly 

RT на русском и ещё 5 2 часа назад
В Швеции протестующие напали на продюсера Ruptly
Фото: Российская Газета
Протестующие напали на продюсера Ruptly и разбили его камеру в шведском городе Гётеборг. В результате ЧП сотрудник серьёзно не пострадал.
«Я снимал стычку между протестующими и полицией. Демонстранты с покрытыми лицами толкали сотрудников правоохранительных органов и затем ударили по моей камере, а также лицу», — заявил продюсер.
По его словам, группа из трёх-четырёх человек начала наносить ему удары и пинать лежащую на земле камеру.
Сотруднику Ruptly удалось добраться до полицейской машины, на которой его вывезли с места происшествия.
4 июня в Йемене неизвестные расстреляли стрингера Ruptly Набиля Хассана аль-Каити рядом с его домом в Адене.
Стрингер периодически снимал для Ruptly сюжеты, а также работал с другими агентствами. У него остались трое детей и беременная жена.
Видео дня. Наказание за езду в нетрезвом виде ужесточат
RT на русском: последние новости
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Петербурге Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Петербурге СМИ: стрелявший на юго-западе Москвы человек задержан СМИ: стрелявший на юго-западе Москвы человек задержан Автоэксперт оценил проект с изменениями порядка медосмотра водителей Автоэксперт оценил проект с изменениями порядка медосмотра водителей
ДТП , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иномарка насмерть сбила отца и сына на остановке в Хабаровске
Иномарка насмерть сбила отца и сына на остановке в Хабаровске
Доказано — неубиваемые: 10 самых надежных авто
Доказано — неубиваемые: 10 самых надежных авто
Трагические судьбы мотодевочек
Трагические судьбы мотодевочек
ГАЗ планирует выпускать новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8
ГАЗ планирует выпускать новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8
В Москве произошло массовое ДТП
В Москве произошло массовое ДТП
Видео
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
00:56
Такси насмерть сбило женщину с детьми в Петербурге
ДТП
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
00:48
Голландец устроил погоню за сбежавшим джипом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение