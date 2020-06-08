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Столкновение такси и Ferrari попало на видео 

Вадим Дроздов 3 часа назад
В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием Ferrari и Volkswagen Polo. За рулем Volkswagen находился водитель такси, который поворачивал на светофоре налево. Навстречу ехал Ferrari. Таксист по правилам дорожного движения был обязан пропустить спорткар. Однако он этого не сделал и иномарки столкнулись на большой скорости. Водитель такси скончался. У пассажирки такси легкие травмы, а состояние водителя Ferrari врачи оценивают, как среднее. Днем ранее в Санкт-Петербурге произошло еще одно ДТП. На этот раз в стиле "Форсаж". Автомобиль боком проехался по проезжей части, задев при этом два других транспортных средства. В этом ДТП никто не пострадал.
ДТП , Видео , Ferrari , Volkswagen Polo , Volkswagen
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