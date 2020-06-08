Семилетняя девочка «украсила» 37 машин на 30 тыс. евро

В немецком Цвикау девочка испортила 37 автомобилей, исцарапав их камнем. Как оказалось, ребенок просто хотел украсить машины снежинками.

В конце апреля жители города начали массово обращаться в полицию из-за порчи автомобилей. Жалобы автовладельцев были одинаковыми: кто-то царапает машины острым предметом, оставляя один и тот же рисунок.

Полиция начала расследование. В ходе проверки было опрошено множество свидетелей, были изучены их показания, а также на несколько дней была установлена слежка на месте преступления. В конце концов полиции удалось раскрыть вандала: им оказалась семилетняя девочка. В разговоре с офицером она сразу же призналась, что является автором рисунков, и отметила, что понятия не имела о том, что ее снежинки портят машины.

Несмотря на то, что ребенок "украшал" автомобили из лучших побуждений, нанесенный ущерб оценили в 30 тыс. евро, или 2,32 млн руб. по текущему курсу.