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Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах 

Авторамблер 6 часов назад
Семилетняя девочка «украсила» 37 машин на 30 тыс. евро
Фото: Авторамблер
В немецком Цвикау девочка испортила 37 автомобилей, исцарапав их камнем. Как оказалось, ребенок просто хотел украсить машины снежинками.
В конце апреля жители города начали массово обращаться в полицию из-за порчи автомобилей. Жалобы автовладельцев были одинаковыми: кто-то царапает машины острым предметом, оставляя один и тот же рисунок.
Полиция начала расследование. В ходе проверки было опрошено множество свидетелей, были изучены их показания, а также на несколько дней была установлена слежка на месте преступления. В конце концов полиции удалось раскрыть вандала: им оказалась семилетняя девочка. В разговоре с офицером она сразу же призналась, что является автором рисунков, и отметила, что понятия не имела о том, что ее снежинки портят машины.
Несмотря на то, что ребенок "украшал" автомобили из лучших побуждений, нанесенный ущерб оценили в 30 тыс. евро, или 2,32 млн руб. по текущему курсу.
В прошлом году похожий инцидент произошел в Китае: ребенок исцарапал 10 новых Audi, в том числе флагманский SUV Q8 стоимостью 28 тыс. долларов (1,75 млн руб.).
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ДТП , Audi
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