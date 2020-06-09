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Пьяная россиянка протащила полицейского на двери машины 

Авторамблер и ещё 2 3 часа назад
Пьяная автоледи протащила полицейского на двери машины
Фото: Авторамблер
В Ростове-на-Дону нетрезвая автоледи проехала несколько метров с полицейским, державшимся за дверь ее автомобиля. Сотрудник правоохранительных органов получил травмы.
Машина привлекла внимание полиции из-за громкой музыки, игравшей в салоне, которая нарушала покой граждан, сообщает РИА "Новости" со ссылкой ГУМВД России по Ростовской области.
На кадрах с места событий видно, как полицейский неоднократно просит девушку заглушить музыку и выйти из машины, однако она отказывается и заявляет, что "уезжает". В итоге автомобиль тронулся с полицейским на двери.
По данным МВД, полицейский получил травмы. В отношении автоледи завели протоколы по статьям "Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", "Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого она являлась" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" КоАП.
Ранее сообщалось, что в новом КоАП появится крупный штраф для нетрезвых водителей. Их будут штрафовать на 50 тыс. руб. за отказ от медицинского освидетельствования в том случае, если в автомобиле находятся дети до 16 лет.
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ДТП , МВД , РИА Новости
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