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«Нарушил все, что можно»: очевидцы о ДТП с Ефремовым 

Алиса Селезнёва и ещё 59 5 часов назад
По словам очевидцев смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, актер Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на огромной скорости. Видеозапись с комментариями очевидцев опубликовал Telegram-канал Mash.
Как сообщал «Рамблер», инцидент с участием заслуженного артиста РФ произошел вечером 8 июня. Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения. В результате Jeep Grand Cherokee артиста врезался во встречную Lada, водитель которой получил серьезные травмы и скончался в больнице.
"У меня денег много": Ефремов прокомментировал ДТП
По словам свидетелей ДТП, внедорожник артиста выехал на встречную полосу «на огромной скорости».
«Нарушил все, что вообще можно», — пояснили очевидцы, отметив, что для того, чтобы достать пострадавшего, покореженную машину пришлось разрезать.
Говоря о поведении Ефремова после ДТП, очевидцы отметили, что его «пришлось запихивать» в полицейскую машину, так как он с трудом держался на ногах и не мог идти.
«Самое ужасное, что в самый час-пик, когда много машин, человек выехал в таком состоянии», — рассказала одна из свидетельниц аварии.
Комментарии 35
ДТП , Видео , Jeep , Lada , Jeep Grand Cherokee , Михаил Ефремов
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