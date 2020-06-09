По словам очевидцев смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, актер Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на огромной скорости. Видеозапись с комментариями очевидцев опубликовал Telegram-канал Mash.

Как сообщал «Рамблер», инцидент с участием заслуженного артиста РФ произошел вечером 8 июня. Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения. В результате Jeep Grand Cherokee артиста врезался во встречную Lada , водитель которой получил серьезные травмы и скончался в больнице.

По словам свидетелей ДТП, внедорожник артиста выехал на встречную полосу «на огромной скорости».

«Нарушил все, что вообще можно», — пояснили очевидцы, отметив, что для того, чтобы достать пострадавшего, покореженную машину пришлось разрезать.

Говоря о поведении Ефремова после ДТП, очевидцы отметили, что его «пришлось запихивать» в полицейскую машину, так как он с трудом держался на ногах и не мог идти.