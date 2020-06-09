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Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым 

Вадим Дроздов 3 часа назад
Вечером 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова. В результате аварии серьезно пострадал один человек. Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу движения на Садовом кольце и врезался "лоб в лоб" в грузовик. Из-за столкновения водитель грузовика получил тяжелые травмы и сейчас госпитализирован. В машине скорой помощи его пришлось реанимировать. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Если медицинская экспертиза подтвердит наличие алкоголя в крови Ефремова, то ему будет грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет согласно 264 статьи УК РФ.
ДТП , Видео , Михаил Ефремов
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