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Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии 

Lenta.ru и ещё 11 2 часа назад
Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии
Фото: РИА Новости
Российского актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии, произошедшей на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
«Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — рассказал собеседник агентства.
Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил в серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона Сергея Захарова зажало в машине, он серьезно пострадал. Мужчину смогли реанимировать в машине скорой помощи. Он был доставлен с многочисленными травмами в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Позднее Захаров скончался в больнице.
Актер практически не пострадал. Его задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело.
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ДТП , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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