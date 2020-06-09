Российского актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии, произошедшей на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — рассказал собеседник агентства.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил в серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона Сергея Захарова зажало в машине, он серьезно пострадал. Мужчину смогли реанимировать в машине скорой помощи. Он был доставлен с многочисленными травмами в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Позднее Захаров скончался в больнице.

Актер практически не пострадал. Его задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело.