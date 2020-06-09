300 ударов палкой, или Как наказать лихача

ДТП — дело тонкое, тут либо ты, либо в тебя. Даже если вы самый добропорядочный водитель, который соблюдает скоростной режим, не торопится и ездит строго по ПДД, то кто даст гарантию, что уже завтра в этого идеального человека не впишется на всей скорости лихач?

Для того, чтобы искоренить зло, нужно просто избавиться от лихачей, а сделать это можно исключительно суровыми правилами и наказанием. В России сегодня наказанием является штраф, конечно, если в случае ДТП серьёзно пострадают другие люди, то здесь не уйти от уголовного наказания. А как наказывают таких водителей в других странах? Это как раз-таки и выясним в статье.

Наверняка вы не знали, что во многих азиатских странах, а так же европейских опасную езду квалифицируют по нескольким категориям. Например "careless driving" означает неосторожное вождение. Это самая лёгкая форма, которая подразумевает за собой неопытность водителя, либо его рассеянность. А есть ещё другой термин "dangerous driving", что переводится как опасное вождение. Здесь подразумевается, что водитель, совершая те или иные манёвры, заранее знал, что они могут привести к ДТП. Каждый опытный лихач уверен в своих силах и думает, что он имеет власть над автомобилем, но как бы не так. Как выявить из потока людей лихача? Здесь всё просто, он несётся на огромной скорости, пытается поиграть в шашки на дороге, соблюдает минимальную дистанцию, сигналит и резко перестраивается. Но давайте от теории к практике.

К примеру в Алабаме такие автомобилисты могут получить штраф от 25 до 500 долларов. В зависимости от тяжести нарушений так же может просидеть в тюрьме от 5 до 90 суток. Если попадётся снова, то штраф увеличится, точно так же как и тюремный срок от 10 дней до 6 месяцев. Но нужно учитывать тот факт, что такое наказание ему светит только в случае, если он не отправил кого-нибудь из пострадавших в больницу, либо того хуже на тот свет. Тогда административка перерастёт в уголовное дело.

Едем в Калифорнию и видим, что здесь закон с лихачами шутки не шутит. Штраф колеблется от 145 до 1 тысячи долларов. За решёткой нарушитель может просидеть от 5 дней до трёх месяцев. Нарушаем повторно? Ну тогда собирайте вещички и в тюрьму на полгода.

В штате Айдахо наказание ещё суровее. Уже за первое нарушение водитель может отправиться за решётку на полгода и штраф оплатить в размере 1 тысячи долларов. Далее штраф будет только увеличиваться. Если водитель стал заложником каких либо обстоятельств, и если это докажут полицейские, то он может отделаться штрафом в 300 долларов, либо проведёт 90 дней в тюрьме.

Америка, Мичиган. Здесь наказание ещё более беспощадное. Нарушитель за агрессивную езду получит штраф в размере 500 долларов, а так же 93 дня ареста. Если в ДТП пострадавший получил телесные повреждения, то тогда виновник может загреметь на пять лет за решётку. Если в аварии по его вине кто-то умер, то тогда можно сразу вычеркнуть 15 лет из своей жизни. Да и штраф тут покрупнее от 2500 до 10 тысяч долларов. Американцы очень остро ставят вопрос безопасности на дорогах, такими строгими мерами они хотя напоминать каждому, что может случиться, если выброс адреналина в кровь вы поставите выше человеческой жизни.

А вот в штате Вермонт на 15 лет можно загреметь даже если пострадавший просто получил в аварии телесные повреждения. Наверняка каждый подумает 1000 раз прежде, чем прокатиться с ветерком.

Теперь Австралия. Там за опасное вождение водителя оштрафуют на 5 с половиной тысяч долларов и лишат права управлять авто сроком на пять лет. Нарушили снова? Приготовьтесь отбыть 5-летний срок за решёткой и заплатить высокий штраф.

В Новой Зеландии за такие нарушения оштрафуют на три тысяч долларов и лишат прав, срок устанавливает суд. Если водитель целенаправленно совершал опасные манёвры и это будет доказано, его отправят за решётку на 90 дней, так же он заплатит штраф в размере 4500 долларов. Ездить после этого не получится, права управлять ТС он лишиться на полгода.

Кстати в Саудовской Аравии такого термина как "опасное вождение" не существует. Но есть грубые нарушения, за которые подразумевается штраф в размере 270 долларов. За серьёзные последствия при ДТП виновный может получить тюремный срок, либо до 300 ударов палкой. Да, странное, но наверное справедливое наказание. Тут и не знаешь чему предпочтение отдать и то, и то малоприятное удовольствие.

А вот Китай как обычно выделился. Если водитель целенаправленно спровоцировал ДТП, в котором кто-то умер, то суд может приговорить виновника к высшей мере наказания. Скорее всего тут действует лозунг жизнь за жизнь. Страшно, если только виновным признают невиновного человека, но наверняка у них всё продумано до мелочей.

Ну и в России штраф в размере 3000-5000 тысяч рублей, по сравнению с мерами других стран выглядит очень мелко. И тут совершенно непонятно, а может ли такое наказание как нибудь воздействовать на лихачей. Скорее всего нет. Если каждый задумается к каким серьёзным последствиям может привести 10-минутное удовольствие, то наверняка жить станет легче. Ведь и так сегодня мир в целом опасен, ты не знаешь от чего пострадаешь завтра. Вопрос — а зачем провоцировать судьбу и притягивать к себе неудачи.