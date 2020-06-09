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«Я не был в машине с ним»: Стебунов о ДТП с участием актера Ефремова 

ТК «Звезда» и ещё 26 1 час назад
«Я не был в машине с ним»: Стебунов о ДТП с Ефремовым
Фото: Genrietta Peryan, Global Look Press
Он добавил, что через три минуты после них на место аварии также подъехал актер Сергей Гармаш.
Актер Иван Стебунов в комментарии «Звезде» опроверг информацию ряда СМИ о том, что в момент аварии в центре Москвы, которую устроил Михаил Ефремов, он находился в его машине.
«Ни меня, ни моей жены на момент ДТП в машине не было. Ни в каком баре мы не отдыхали, мы приехали на место ДТП», — отметил Стебунов.
Он добавил, что через три минуты после них на место аварии также подъехал актер Сергей Гармаш.
«Все. Следствие разберется. Не было нас с моей женой в машине в момент ДТП», — повторил Стебунов.
Актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 8 июня устроил аварию в центре Москвы. Он на своем внедорожнике пересек две сплошные на Смоленской площади и врезался в автомобиль Lada.
По неофициальной информации, водитель Lada скончался в реанимации. Ефремову грозит до семи лет лишения свободы.
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Комментарии 3
ДТП , Lada , Михаил Ефремов , Сергей Гармаш , Иван Стебунов
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