Соловьев напомнил, что пьяные ДТП приравняли к умышленным убийствам 

Российский телеведущий Владимир Соловьёв в соцсетях напомнил, что, согласно новой редакции Уголовного кодекса, ответственность за пьяные ДТП приравнивается к наказанию за умышленное убийство.
«Пьяное ДТП — это умышленное убийство и 15 лет», — написал он.
Отметим, что максимальное наказание возможно в случае гибели двух и более людей. При гибели одного человека тюремный срок для виновника может составить от 5 до 12 лет.
Ранее сообщалось, что актёр Михаил Ефремов ехал на автомобиле Grand Cherokee по Садовому кольцу. На Смоленской площади он допустил столкновение с несколькими транспортными средствами. В результате ДТП пострадал водитель другого автомобиля. В отношении актёра возбудили уголовное дело.
Позже стало известно, что второй водитель — 67-летний Сергей Захаров — погиб от полученных травм.