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Соловьев напомнил, что пьяные ДТП приравняли к умышленным убийствам 

Свободная пресса 2 часа назад
Российский телеведущий Владимир Соловьёв в соцсетях напомнил, что, согласно новой редакции Уголовного кодекса, ответственность за пьяные ДТП приравнивается к наказанию за умышленное убийство.
«Пьяное ДТП — это умышленное убийство и 15 лет», — написал он.
Отметим, что максимальное наказание возможно в случае гибели двух и более людей. При гибели одного человека тюремный срок для виновника может составить от 5 до 12 лет.
Ранее сообщалось, что актёр Михаил Ефремов ехал на автомобиле Grand Cherokee по Садовому кольцу. На Смоленской площади он допустил столкновение с несколькими транспортными средствами. В результате ДТП пострадал водитель другого автомобиля. В отношении актёра возбудили уголовное дело.
Позже стало известно, что второй водитель — 67-летний Сергей Захаров — погиб от полученных травм.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Владимир Соловьев
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