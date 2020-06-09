Виновата погода: в России резко выросла смертность в ДТП

В первом квартале 2020 года в России случилось 32,5 тысячи ДТП (на 1,5 процента больше, чем за аналогичный период 2019-го), в которых погибли 3,34 тысячи человек (рост на 8,2 процента). Как рассказали «Газете.ру» в ГИБДД , это связано с аномально теплой зимой в европейской части страны.

Для 2020 года прогнозируемый целевой показатель социального риска составляет 10,9 погибшего на сто тысяч населения. По данным ГИБДД, по итогам первого квартала этот показатель был превышен в 23 российских регионах.

Самым аварийным днем за январь-март стала пятница, а самым опасным с точки зрения ДТП временем — коридор с 17:00 до 20:00, на который пришлась каждая пятая авария. В темное время суток случилось 44,1 процента от всех аварий, 57,1 процента от всех жертв ДТП также приходится именно на вечер-ночь.

Чаще всего в авариях гибнут водители (38,5 процента), каждая третья жертва — пешеход или пассажир автомобиля.

Большинство смертей произошло из-за выезда водителей на встречку (990 погибших, рост на 2,6 процента).

В ГИБДД рассказали, что многие аварии были спровоцированы аномально теплой погодой без четкого перехода одного сезона к другому, а также отсутствием снега — это снизило видимость людей на дороге.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто согласился с тем, что погода сыграла роль в росте числа смертельных ДТП. Он отметил, что обычно зимой многие люди перестают активно ездит на своих авто.

«Очевидно, что из-за теплой зимы они не переставали водить, вот и пополнилась статистика аварийности», — объяснил он.

Как писал «Рамблер», поздним вечером 8 июня в ДТП попал актер Михаил Ефремов . Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.

Против Ефремова возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание за это составляет 12 лет тюрьмы.