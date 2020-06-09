Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России резко выросла смертность в ДТП 

Мария Иванова 1 час назад
Виновата погода: в России резко выросла смертность в ДТП
Фото: Газета.Ru
В первом квартале 2020 года в России случилось 32,5 тысячи ДТП (на 1,5 процента больше, чем за аналогичный период 2019-го), в которых погибли 3,34 тысячи человек (рост на 8,2 процента). Как рассказали «Газете.ру» в ГИБДД, это связано с аномально теплой зимой в европейской части страны.
Для 2020 года прогнозируемый целевой показатель социального риска составляет 10,9 погибшего на сто тысяч населения. По данным ГИБДД, по итогам первого квартала этот показатель был превышен в 23 российских регионах.
Самым аварийным днем за январь-март стала пятница, а самым опасным с точки зрения ДТП временем — коридор с 17:00 до 20:00, на который пришлась каждая пятая авария. В темное время суток случилось 44,1 процента от всех аварий, 57,1 процента от всех жертв ДТП также приходится именно на вечер-ночь.
Чаще всего в авариях гибнут водители (38,5 процента), каждая третья жертва — пешеход или пассажир автомобиля.
Большинство смертей произошло из-за выезда водителей на встречку (990 погибших, рост на 2,6 процента).
В ГИБДД рассказали, что многие аварии были спровоцированы аномально теплой погодой без четкого перехода одного сезона к другому, а также отсутствием снега — это снизило видимость людей на дороге.
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто согласился с тем, что погода сыграла роль в росте числа смертельных ДТП. Он отметил, что обычно зимой многие люди перестают активно ездит на своих авто.
«Очевидно, что из-за теплой зимы они не переставали водить, вот и пополнилась статистика аварийности», — объяснил он.
Как писал «Рамблер», поздним вечером 8 июня в ДТП попал актер Михаил Ефремов. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.
Против Ефремова возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание за это составляет 12 лет тюрьмы.
Видео дня. Техника с суперспособностями вышла на дороги Подмосковья
Комментарии
ДТП , Статьи , Михаил Ефремов , Игорь Моржаретто , ГИБДД , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео аварии с Ефремовым
Появилось видео аварии с Ефремовым
Доказано — неубиваемые: 10 самых надежных авто
Доказано — неубиваемые: 10 самых надежных авто
В РФ изменятся правила медосвидетельствования водителей
В РФ изменятся правила медосвидетельствования водителей
Трагические судьбы мотодевочек
Трагические судьбы мотодевочек
Рассекречен самый дешевый кроссовер Skoda
Рассекречен самый дешевый кроссовер Skoda
Видео
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение