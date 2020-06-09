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«Он бухой в *****, блин» 

Александр Котлеткин 1 час назад
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением и попал в ДТП в районе Смоленской площади. Его автомобиль Jeep Grand Cheroke пересек двойную сплошную и столкнулся с небольшим фургоном.
На видео, снятом очевидцами, видно, как артист, пошатываясь, подошел к месту аварии и попытался узнать, есть ли пострадавшие: «Точно никто не умер?». «Он бухой в *****, блин», — прокомментировал состояние артиста один из свидетелей произошедшего. Об этом сообщает Lenta.ru.
Внутри «Лады» находился 57-летний курьер интернет-магазина «Деликатеска». В результате аварии мужчина получил различные травмы и был в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Некоторое время спустя он скончался.
Михаил Ефремов в аварии не пострадал и был задержан полицией. Позже он был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, против артиста возбудили уголовное дело.
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ДТП , Фото , Jeep , Lada , Михаил Ефремов
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