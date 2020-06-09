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Юрист прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова 

РИА Новости и ещё 4 6 часов назад
Юрист прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. По делам о ДТП со смертельным исходом, когда виновник был пьян, в России практически всегда арестовывают, а затем назначают наказание в виде реального лишения свободы, заявил РИА Новости адвокат
Дмитрий Аграновский, комментируя инцидент с актером
Михаилом Ефремовым
"Ни в коем случае не предопределяю его судьбу и хочу, чтобы следствие разобралось объективно. Но в России практика однозначна — за пьяные ДТП со смертельным исходом берут под стражу и назначают наказание в виде лишения свободы", — сказал адвокат.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "Ладой", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.
В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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Комментарии 3
ДТП , Jeep , Lada , Jeep Grand Cherokee , Михаил Ефремов , Дмитрий Аграновский , РИА Новости
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