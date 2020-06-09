Телеведущую обвинили в нетрезвом вождении

Ведущая и блоггерша Анастасия Ивлеева отметила круглое число подписчиков в Instagram бокалом шампанского, после чего села за руль.

По данным издания Mash, теперь девушка находится в розыске ГИБДД за пьяную езду. Ивлеева решила отметить 17 млн подписчиков салютом и шампанским. Свои действия блоггерша документировала и выкладывала в Сеть: в ее Instagram появились кадры с бокалом игристого, а потом — с поездкой по Москве.

Сама Ивлеева на обвинения в нетрезвом вождении ответила подписчикам, что "буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой". После выложенных видео ориентировки на ее автомобиль разослали по постам ГАИ.