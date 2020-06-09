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Ведущую Ивлееву обвинили в вождении в нетрезвом виде 

Авторамблер 48 минут назад
Телеведущую обвинили в нетрезвом вождении
Фото: Авторамблер
Ведущая и блоггерша Анастасия Ивлеева отметила круглое число подписчиков в Instagram бокалом шампанского, после чего села за руль.
По данным издания Mash, теперь девушка находится в розыске ГИБДД за пьяную езду. Ивлеева решила отметить 17 млн подписчиков салютом и шампанским. Свои действия блоггерша документировала и выкладывала в Сеть: в ее Instagram появились кадры с бокалом игристого, а потом — с поездкой по Москве.
Сама Ивлеева на обвинения в нетрезвом вождении ответила подписчикам, что "буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой". После выложенных видео ориентировки на ее автомобиль разослали по постам ГАИ.
Ивлеева стала не единственной знаменитостью, пойманной на нетрезвой езде в понедельник. Актер Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы, от последствий которого погиб человек. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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ДТП , Анастасия Ивлеева , Михаил Ефремов , ГИБДД
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