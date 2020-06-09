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В Госдуме предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей 

Rambler News Service и ещё 9 9 июня 2020
В Госдуме предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей
Фото: News.ru
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, комментируя ДТП с участием актера Михаила Ефремова, выступил за конфискацию автомобилей у пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. «На мой взгляд, у пьяных надо отбирать автомобиль. Будь это дорогой автомобиль или нет, если человек сел за руль пьяным, то его автомобиль должен быть конфискован», — сказал Васильев. По его словам, инициатива будет прорабатываться с Госавтоинспекцией. Депутат подчеркнул, что в случае с актером Ефремовым требуется непредвзятое расследование, чтобы все факты были учтены и суд вынес справедливое решение. «И конечно, надо защитить родственников погибшего, которые требуют справедливого расследования по этому ДТП», — добавил Ефремов. Вечером 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель скончался в больнице от полученных травм, сообщал столичный главк МВД России. Впоследствии Ефремова задержали и направили на медосвидетельствование. Как уточняла столичная прокуратура, он был пьян. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Артисту грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
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Комментарии
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Jeep , Lada , Jeep Grand Cherokee , Михаил Ефремов , Александр Васильев , Госдума , ГИБДД , МВД
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