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Российский полицейский устроил смертельное ДТП 

Lenta.ru и ещё 14 1 час назад
Российский полицейский устроил смертельное ДТП
Фото: РИА Новости
Полицейский в Воронеже сбил пешеходов на автомобиле и устроил смертельное ДТП. Об этом сообщил представитель главного управления МВД по региону, передает РИА Новости.
Авария произошла около 19:25 по московскому времени на Ленинском проспекте. По предварительным данным, полицейский не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил трех человек. Один из пешеходов умер от полученных травм. Еще две женщины были госпитализированы.
группа «Аварии | ДТП | Воронежа» во «ВКонтакте»
На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено. Среди возможных причин ДТП рассматриваются неисправность автомобиля и уход от столкновения с другим транспортным средством. Отмечается, что если вину полицейского подтвердят, то он будет уволен и привлечен к ответственности.
Вечером 8 июня в Москве смертельную аварию устроил актер Михаил Ефремов. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал. Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа.
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ДТП , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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