Российский полицейский устроил смертельное ДТП 

Полицейский в Воронеже сбил пешеходов на автомобиле и устроил смертельное ДТП. Об этом сообщил представитель главного управления МВД по региону, передает РИА Новости.

Авария произошла около 19:25 по московскому времени на Ленинском проспекте. По предварительным данным, полицейский не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил трех человек. Один из пешеходов умер от полученных травм. Еще две женщины были госпитализированы.

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На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено. Среди возможных причин ДТП рассматриваются неисправность автомобиля и уход от столкновения с другим транспортным средством. Отмечается, что если вину полицейского подтвердят, то он будет уволен и привлечен к ответственности.