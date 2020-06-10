После ДТП с Ефремовым могут стать обязательными отбойники между встречными полосами на дорогах 

Вечером 8 июня в центре Москвы произошло ДТП — известный актер Михаил Ефремов , управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого позднее скончался от полученных травм. И хоть выезд на встречную полосу — одна из самых частых причин ДТП, именно после этого этой аварии в Госдуме решили сделать разделительные ограждения между полосами обязательными.

Об этом рассказал депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев , по его словам, резонансное ДТП может стать импульсом для корректировок законодательства. Он пообещал разработать законопроект, в соответствии с которым установка ограждений между встречными полосами движения станет обязательной — причем даже в черте города.

Депутат считает, что если бы такие ограждения были на месте произошедшей аварии, ее последствия были бы не такими страшными, и второй водитель остался бы в живых.

Он также сообщил, что московский департамент транспорта работает над безопасностью, и вопрос установки ограждений тоже есть в числе мероприятий — но аварии по вине пьяных водителей происходят. Поэтому он предлагает предусматривать ограждения не только для новых дорог, но и для старых федеральных трасс при их реконструкции.

Стоит отметить, что в Москве уже давно идет дискуссия по поводу установки отбойников между направлениями встречного движения на Кутузовском проспекте — но, несмотря на многочисленные ДТП с серьезными последствиями, их все еще не установили. Причина — проспект находится в ведении Федеральной службы охраны , которая не согласовывает установку разделителя.

При этом в ФГУП «РОСДОРНИИ» считают, что разделители полос снижают число ДТП на дорогах, поэтому их установка целесообразна. Правда, несколько лет назад уже была идея установить между полосами пластиковые разделительные столбики, но дальше идеи дело не пошло.