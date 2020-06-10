Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

После ДТП с Ефремовым могут стать обязательными отбойники между встречными полосами на дорогах 

Банки Сегодня и ещё 12 2 часа назад
После ДТП с Ефремовым могут стать обязательными отбойники между встречными полосами на дорогах
Фото: Банки Сегодня
Вечером 8 июня в центре Москвы произошло ДТП — известный актер Михаил Ефремов, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого позднее скончался от полученных травм. И хоть выезд на встречную полосу — одна из самых частых причин ДТП, именно после этого этой аварии в Госдуме решили сделать разделительные ограждения между полосами обязательными.
Об этом рассказал депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, по его словам, резонансное ДТП может стать импульсом для корректировок законодательства. Он пообещал разработать законопроект, в соответствии с которым установка ограждений между встречными полосами движения станет обязательной — причем даже в черте города.
Депутат считает, что если бы такие ограждения были на месте произошедшей аварии, ее последствия были бы не такими страшными, и второй водитель остался бы в живых.
Он также сообщил, что московский департамент транспорта работает над безопасностью, и вопрос установки ограждений тоже есть в числе мероприятий — но аварии по вине пьяных водителей происходят. Поэтому он предлагает предусматривать ограждения не только для новых дорог, но и для старых федеральных трасс при их реконструкции.
Стоит отметить, что в Москве уже давно идет дискуссия по поводу установки отбойников между направлениями встречного движения на Кутузовском проспекте — но, несмотря на многочисленные ДТП с серьезными последствиями, их все еще не установили. Причина — проспект находится в ведении Федеральной службы охраны, которая не согласовывает установку разделителя.
При этом в ФГУП «РОСДОРНИИ» считают, что разделители полос снижают число ДТП на дорогах, поэтому их установка целесообразна. Правда, несколько лет назад уже была идея установить между полосами пластиковые разделительные столбики, но дальше идеи дело не пошло.
Видео дня. Какие улицы в Москве перекроют 14 июня
Банки Сегодня: последние новости
За пьяное ДТП Ефромов может получить до 12 лет, но скорее всего не стоит жать, что его накажут по всей строгости закона За пьяное ДТП Ефромов может получить до 12 лет, но скорее всего не стоит жать, что его накажут по всей строгости закона «Бесконтактное» ДТП: водителя лишили прав за аварию, в которой его автомобиль не пострадал «Бесконтактное» ДТП: водителя лишили прав за аварию, в которой его автомобиль не пострадал На калининградском заводе приостанавливают выпуск BMW – проблемы с поставками машинокомплектов На калининградском заводе приостанавливают выпуск BMW – проблемы с поставками машинокомплектов
Комментарии
ДТП , Смерть на дороге , Михаил Ефремов , Дмитрий Свищев , Госдума , ЛДПР , Федеральная служба охраны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью
Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью
Что делать со старыми шинами?
Что делать со старыми шинами?
Skoda представила вседорожную Octavia
Skoda представила вседорожную Octavia
Новый кроссовер Volkswagen встал на конвейер
Новый кроссовер Volkswagen встал на конвейер
Самый маленький автомобиль в мире продают за 12 млн рублей
Самый маленький автомобиль в мире продают за 12 млн рублей
Видео
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение