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В РПЦ надеются на покаяние актера Ефремова после смертельного ДТП 

РИА Новости 2 часа назад
В РПЦ надеются на покаяние актера Ефремова после смертельного ДТП
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Московском патриархате отреагировали на резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, выразив надежду на его покаяние.
"Царствие Небесное новопреставленному Сергию. Сил и помощи Божией родным и близким. Михаилу Ефремову Господь оставляет время для покаяния", — написал во вторник глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, погибший в ДТП — Сергей Захаров 1963 года рождения.
Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.
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ДТП , Jeep , Lada , Jeep Grand Cherokee , Михаил Ефремов , Владимир Легойда , Сергей Захаров , РПЦ , РИА Новости
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