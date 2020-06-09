В РПЦ надеются на покаяние актера Ефремова после смертельного ДТП 

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Московском патриархате отреагировали на резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова , выразив надежду на его покаяние.

"Царствие Небесное новопреставленному Сергию. Сил и помощи Божией родным и близким. Михаилу Ефремову Господь оставляет время для покаяния", — написал во вторник глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada . Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. В пять утра он скончался. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, погибший в ДТП — Сергей Захаров 1963 года рождения.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По уголовному делу Ефремову грозит до 12 лет колонии.