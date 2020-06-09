Появилось видео с шатающимся Ефремовым перед ДТП 

«Московский комсомолец» опубликовал видео , на котором Михаил Ефремов , устроивший накануне смертельное ДТП в столице, запечатлен за несколько часов до аварии. Артист выглядит в явно измененном состоянии сознания.

По данным издания, видео, сделанное камерой уличного наблюдения, изображает подъезд жилого дома в Плотниковом переулке. В ролике видно, как из него выходит пошатывающийся Ефремов, поправляет слетающую с лица медицинскую маску и, покачиваясь, уходит в сторону, где припаркован его автомобиль.

Позже, как сообщал «Рамблер», заслуженный артист России за рулем своего Jeep Grand Cherokee, двигаясь по Смоленской площади, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном Lada , водитель которого получил тяжелейшие травмы и впоследствии скончался в больнице.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет лишения свободы.