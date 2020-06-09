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Появилось видео с шатающимся Ефремовым перед ДТП 

Павел Тиунов 1 час назад
«Московский комсомолец» опубликовал видео, на котором Михаил Ефремов, устроивший накануне смертельное ДТП в столице, запечатлен за несколько часов до аварии. Артист выглядит в явно измененном состоянии сознания.
По данным издания, видео, сделанное камерой уличного наблюдения, изображает подъезд жилого дома в Плотниковом переулке. В ролике видно, как из него выходит пошатывающийся Ефремов, поправляет слетающую с лица медицинскую маску и, покачиваясь, уходит в сторону, где припаркован его автомобиль.
Позже, как сообщал «Рамблер», заслуженный артист России за рулем своего Jeep Grand Cherokee, двигаясь по Смоленской площади, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном Lada, водитель которого получил тяжелейшие травмы и впоследствии скончался в больнице.
Медицинское освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет лишения свободы.
Комментарии 6
ДТП , Видео , Jeep , Lada , Jeep Grand Cherokee , Михаил Ефремов , Московский комсомолец
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