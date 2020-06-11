Российский ховербайк рухнул во время испытаний

После тестового полета, который проводился в Дубае, мотоцикл-дрон российского производства неудачно приземлился на задние винты и перевернулся.

Летающий мотоцикл, или ховербайк, разработала компания Hoversurf из Москвы. Транспортное средство оборудовано четырьмя винтами, благодаря которым способно подниматься в воздух "с места" подобно дрону — без взлетно-посадочной полосы.

Разработка российской компании заинтересовала полицию Дубая, которая заключила контракт на поставку целой партии ховербайков. Однако перед запуском в эксплуатацию революционному ТС предстоит пройти еще множество тестовых полетов, которые иногда заканчиваются плачевно.

В ходе испытания, проведенного в Дубае, ховербайк потерял баланс и начал качаться на высоте примерно 30 м над землей. В результате дрон ударился об асфальт задними винтами.

Пилот не пострадал, а вот винты летательного аппарата не пережили падения. Как сообщили в Hoversurf, проблемы с балансом возникли из-за выхода из строя барометра.

Ранее на этой неделе в Китае представили беспилотный пассажирский дрон, который по словам разработчиков, сможет служить в роли городского воздушного такси уже в ближайшем будущем.