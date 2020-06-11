Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский ховербайк неудачно испытали в Дубае 

Авторамблер и ещё 3 2 часа назад
Российский ховербайк рухнул во время испытаний
Фото: Авторамблер
После тестового полета, который проводился в Дубае, мотоцикл-дрон российского производства неудачно приземлился на задние винты и перевернулся.
Летающий мотоцикл, или ховербайк, разработала компания Hoversurf из Москвы. Транспортное средство оборудовано четырьмя винтами, благодаря которым способно подниматься в воздух "с места" подобно дрону — без взлетно-посадочной полосы.
Разработка российской компании заинтересовала полицию Дубая, которая заключила контракт на поставку целой партии ховербайков. Однако перед запуском в эксплуатацию революционному ТС предстоит пройти еще множество тестовых полетов, которые иногда заканчиваются плачевно.
В ходе испытания, проведенного в Дубае, ховербайк потерял баланс и начал качаться на высоте примерно 30 м над землей. В результате дрон ударился об асфальт задними винтами.
Пилот не пострадал, а вот винты летательного аппарата не пережили падения. Как сообщили в Hoversurf, проблемы с балансом возникли из-за выхода из строя барометра.
Ранее на этой неделе в Китае представили беспилотный пассажирский дрон, который по словам разработчиков, сможет служить в роли городского воздушного такси уже в ближайшем будущем.
Видео дня. Парковка в Москве будет бесплатной два дня
Авторамблер: последние новости
Появились подробные фото машин после аварии с Ефремовым Появились подробные фото машин после аварии с Ефремовым Ведущую Ивлееву обвинили в вождении в нетрезвом виде Ведущую Ивлееву обвинили в вождении в нетрезвом виде Умер мужчина, попавший в ДТП с пьяным Ефремовым Умер мужчина, попавший в ДТП с пьяным Ефремовым
Комментарии
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью
Экс-чиновница сбила ребенка и засудила его семью
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о первой реакции…
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о первой реакции…
Трагические судьбы мотодевочек
Трагические судьбы мотодевочек
Топ-4 авто с «неубиваемой» подвеской
Топ-4 авто с «неубиваемой» подвеской
Видео
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
01:13
Опубликовано видео погони за нарушителем самоизоляции
ДТП
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
00:50
На МКАДе загорелась «Газель» и попала на видео
ДТП
В России резко подорожают автомобили
00:47
В России резко подорожают автомобили
Автоновости
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
00:20
Появилось видео с врезавшимся в столб такси
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение