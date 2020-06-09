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Ефремова задержали
Lenta.ru
2 часа назад
Фото:
ТАСС
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Актер
Михаил Ефремов
, совершивший смертельное ДТП на Садовом кольце, задержан, сообщается на сайте московского главка МВД.
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