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Россияне стали чаще попадать в ДТП 

Car.ru 4 часа назад
Россияне стали чаще попадать в ДТП
Фото: Car.ru
Как показала статистика Госавтоинспекции России, за первый квартал текущего года произошел резкий скачок количества аварий на российских дорогах.
За три первых месяца было зарегистрировано более 32 500 дорожно-транспортных происшествий, что больше показателей аналогичного периода 2019 года на 1,5%. Произошедшие аварии стали причиной смерти 3 340 человек (+8,2%), а более 42 000 граждан (+0,2%) в них получили травмы.
В качестве главного фактора резкого всплеска аварийности в ГИБДД назвали бесснежную и тёплую погоду этой зимой на европейской части России.
По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, выпадение снега и наледь на дорогах заставляет большую часть граждан отказываться от использования личного транспорта зимой, но в этом году люди не стали ставить свои автомобили "на прикол".
В качестве основной причины ДТП с летальными исходами называется выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Также часто причинами аварий становились неправильное расположение автомобилей на проезжей части и превышение скоростного режима.
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ДТП , ГИБДД
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