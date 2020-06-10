Сколько штрафов накопил Ефремов

За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей. Об этом сообщает НТВ.

Отмечается, что из них не оплачены 12 на сумму 41 250 рублей, они были выписаны в период с марта 2020 года. Большинство штрафов связаны с превышением скорости на 20-40 километров в час, несоблюдением требований дорожной разметки и знаков, а также с неправильной парковкой.

Автомобиль марки Jeep Grand Cherokee выпущен в 2013 году, с 2015-го его владельцем является физическое лицо, ранее он был записан за юрлицом.

Ефремов 50 раз нарушал правила дорожного движения в период с 2019-го по 2020 год, сообщила ГИБДД , передает РИА Новости.